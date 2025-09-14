L’ Art au Gré des Chapelles Maison du Patrimoine Place de l’hôtel Mesquer

L' Art au Gré des Chapelles Maison du Patrimoine

Place de l’hôtel Maison du Patrimoine Mesquer Loire-Atlantique

Début : 2025-09-14 14:30:00

fin : 2025-09-20 18:30:00

2025-09-14 2025-09-15 2025-09-16 2025-09-17 2025-09-18 2025-09-19 2025-09-20 2025-09-21 2025-09-22 2025-09-23 2025-09-24 2025-09-25 2025-09-26 2025-09-27 2025-09-28

Ce rendez-vous artistique et culturel, axé sur la rencontre entre l’art contemporain et le patrimoine, vous convie à une découverte originale de la presqu’île guérandaise. Des artistes contemporains de renommée nationale et internationale, exposent leurs œuvres (pastels, sculptures, aquarelles, peintures) à la Maison du Patrimoine de Mesquer et dans les chapelles Saint Louis de Quimiac et Notre Dame de Merquel. C’est l’occasion de visiter ces chapelles, qui pour la plupart sont habituellement fermées au public. Les visites sont gratuites.

Artiste à la Maison du Patrimoine de Mesquer Panel de tous les artistes en chapelles. .

Place de l’hôtel Maison du Patrimoine Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 37 12 infos@ap2a.org

