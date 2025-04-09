L’Atelier Apprenti Fromager Route de Lons Poligny
L’Atelier Apprenti Fromager Route de Lons Poligny mercredi 8 avril 2026.
L’Atelier Apprenti Fromager
Route de Lons Maison du Comté Poligny Jura
Tarif : 12.1 – 12.1 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 10:15:00
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29
L’atelier apprenti fromager: Viens fabriquer un mini Comté!
Durée: environ 1h30
Venez apprendre tous les secrets de fabrication de notre fierté régionale Le Comté !
Faites de vous un apprenti fromager, grâce aux ateliers dispensés par la maison du Comté.
Les enfants ne pourront pas manger ni ramener chez eux le mini-Comté qui n’est pas comestible. Cependant, une dégustation de deux sortes de Comté est réalisé après l’atelier.
Réservation en ligne obligatoire .
Route de Lons Maison du Comté Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 78 40 info@maisonducomte.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : L’Atelier Apprenti Fromager
L’événement L’Atelier Apprenti Fromager Poligny a été mis à jour le 2026-03-21 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA