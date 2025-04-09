L’Atelier Apprenti Fromager Route de Lons Poligny

L’Atelier Apprenti Fromager

Route de Lons Maison du Comté Poligny Jura

Tarif : 12.1 – 12.1 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 10:15:00

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29

L’atelier apprenti fromager: Viens fabriquer un mini Comté!

Durée: environ 1h30

Venez apprendre tous les secrets de fabrication de notre fierté régionale Le Comté !

Faites de vous un apprenti fromager, grâce aux ateliers dispensés par la maison du Comté.

Les enfants ne pourront pas manger ni ramener chez eux le mini-Comté qui n’est pas comestible. Cependant, une dégustation de deux sortes de Comté est réalisé après l’atelier.

Réservation en ligne obligatoire .

Route de Lons Maison du Comté Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 78 40 info@maisonducomte.com

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English : L’Atelier Apprenti Fromager

L’événement L’Atelier Apprenti Fromager Poligny a été mis à jour le 2026-03-21 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA