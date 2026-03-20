L’ Atelier Comédie de Beaune Stand-Up Edition 2

13 Boulevard Maréchal Joffre Beaune Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

LE ACB SHOW REVIENT POUR UNE DEUXIÈME ÉDITION !

Une soirée dédiée à l’humour 4 artistes humoristes venus de Paris et de Bourgogne débarquent à Beaune pour vous faire rire !

Convivialité, partage et bonne humeur sont les maîtres mots de cette soirée

1 scène, 1 speaker pour vous présenter les 4 humoristes

Chaque artiste dévoilera 15 minutes de son sketch.

Ouverture des portes 19h00 Venez profiter du bar et de son hall d’accueil.

Hot Dog

Ouverture des portes du studio 19h30

Début du spectacle 20h00

Pour les retardataires Billetterie sur place de 19h00 à 20h00 10€ en espèces uniquement. (PLACES TRÈS LIMITÉES) .

13 Boulevard Maréchal Joffre Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English : L’ Atelier Comédie de Beaune Stand-Up Edition 2

L’événement L’ Atelier Comédie de Beaune Stand-Up Edition 2 Beaune a été mis à jour le 2026-03-17 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)