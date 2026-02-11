L.E.J La Carène Brest
L.E.J La Carène Brest vendredi 3 avril 2026.
L.E.J
La Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest Finistère
Début : 2026-04-03 20:30:00
fin : 2026-04-03 23:30:00
2026-04-03
Le trio c’est avant tout une amitié qui a commencé bien avant la musique, avant les projecteurs, avant les tournées. Leur nouvel album S’aimer c’est une galère , marque une nouvelle étape. Plus personnelle, plus brute. Un album entièrement autoproduit, façonné à six mains, sans compromis. Un son hybride, entre r’n’b, chanson française et french touch où les harmonies envoûtantes côtoient des sonorités résolument modernes.
Informations pratiques
Ouverture des portes à 19h30.
Fermeture des portes à 00h.
Production Arsenal Productions.
Réservation recommandée, en ligne ou au guichet de la Carène. .
La Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 46 66 00
