L.E.J La Carène Brest

L.E.J

La Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 20:30:00

fin : 2026-04-03 23:30:00

Date(s) :

2026-04-03

Le trio c’est avant tout une amitié qui a commencé bien avant la musique, avant les projecteurs, avant les tournées. Leur nouvel album S’aimer c’est une galère , marque une nouvelle étape. Plus personnelle, plus brute. Un album entièrement autoproduit, façonné à six mains, sans compromis. Un son hybride, entre r’n’b, chanson française et french touch où les harmonies envoûtantes côtoient des sonorités résolument modernes.

Informations pratiques

Ouverture des portes à 19h30.

Fermeture des portes à 00h.

Production Arsenal Productions.

Réservation recommandée, en ligne ou au guichet de la Carène. .

La Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 46 66 00

