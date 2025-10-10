L.E.J Carrière (La) Saint-Herblain

L.E.J Carrière (La) Saint-Herblain samedi 28 mars 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-28 20:00 –

Gratuit : non 32 € 32 € Billetterie : lacarriere-events.com/agenda Tout public

Lucie, Elisa et Juliette, amies d’enfance de Saint-Denis, forment depuis plus de dix ans le trio L.E.J. Révélées par leurs célèbres mashups, elles ont su transformer un simple coup de buzz en une véritable aventure musicale. Après plusieurs albums salués par la critique — En attendant l’album, Poupées Russes ou encore Pas Peur — et une Victoire de la Musique en 2017, les trois artistes reviennent avec un projet plus personnel : S’aimer, c’est une galère.Entièrement autoproduit et réalisé aux côtés de Christopher Colesse (C.Cole), cet album mêle chanson française, r’n’b et sonorités électro modernes, tout en explorant les thèmes de l’amour, de l’amitié et de l’acceptation de soi.Avec leurs harmonies envoûtantes et leur complicité intacte, elles livrent un disque sincère, libre et sans compromis, accompagné de collaborations avec Chilla et Nemir.Un retour à l’essentiel : chanter leurs doutes, leurs forces et les galères du quotidien — avec humour, émotion et authenticité. Concert debout

Carrière (La) Bourg Saint-Herblain 44800

https://lacarriere-events.com/ https://lacarriere-events.com/agenda/