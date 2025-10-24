L.E.J – ESPACE JULIEN Marseille

L.E.J Début : 2026-04-26 à 20:00. Tarif : – euros.

PULP AGENCY en accord avec BLEU CITRON et LEJIONNAIRE présentent : L.E.JL.E.J, c’est une amitié qui a commencé bien avant la musique, avant les projecteurs, avant lestournées.Le nouvel album, S’aimer c’est une galère, marque une nouvelle étape. Plus personnelle, plusbrute. Un album entièrement autoproduit, façonné à six mains, sans compromis.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ESPACE JULIEN 39 Cours Julien 13006 Marseille 13