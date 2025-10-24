L.E.J – L’AUTRE CANAL Nancy

L.E.J Début : 2026-02-20 à 20:00. Tarif : – euros.

L.E.J, c’est l’histoire d’une amitié née bien avant la musique entre Lucie, Elisa et Juliette, trois voisines de Saint-Denis passionnées de chant. Après un buzz en 2015 grâce à leurs medleys, elles doivent apprivoiser le succès fulgurant, préserver leur identité et affirmer leur singularité.De leurs débuts avec En attendant l’album (2015) jusqu’à Volume II (2022), elles passent de reprises à leurs propres compositions, remportant notamment une Victoire de la Musique en 2017.Leur nouvel album S’aimer, c’est une galère marque une étape plus personnelle et brute : autoproduit, hybride entre r’n’b, chanson française et french touch, enrichi de collaborations avec Chilla et Nemir.À travers leurs voix et leurs personnalités contrastées – Elisa la diva chill, Lucie l’énergie débordante, Juliette l’équilibre zen et paillettes – elles chantent les contradictions de l’amitié, les galères du quotidien, les doutes comme les désirs.Au fond, s’aimer signifie accepter ses failles, son chaos et celui des autres. Une déclaration d’amour et d’amitié sincère, sans filtre.

