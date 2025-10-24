L.E.J – LEJ – LA COOPERATIVE DE MAI Clermont Ferrand

L.E.J – LEJ Début : 2026-04-24 à 20:00. Tarif : – euros.

L.E.J.Le nouvel album de LEJ, S’aimer c’est une galère, marque une nouvelle étape. Plus personnelle, plus brute. Un album entièrement autoproduit, façonné à six mains, sans compromis. Avec Christopher Colesse aka C.Cole (acolyte de Waxx dans Fanzine) à la réalisation, elles ont trouvé l’équilibre parfait : un son hybride, entre r’n’b, chanson française et french touch, où les harmonies envoûtantes côtoient des sonorités résolument modernes. Et qui, mieux que des amis proches, pour peaufiner le tout ? Avec Chilla et Nemir, elles mettent un point final à un album qui ne pouvait pas mieux leur ressembler.

LA COOPERATIVE DE MAI RUE SERGE-GAINSBOURG 63100 Clermont Ferrand 63