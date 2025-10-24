L.E.J – PALOMA – GRANDE SALLE Nimes

L.E.J Début : 2026-03-14 à 20:30. Tarif : – euros.

PALOMA, REGIE PERSONNALISE SMAC PRÉSENTE : L.E.JS’aimer, c’est une galèreS’aimer, c’est croire qu’on finira toujours par se retrouver. Même en plein chaos, même quand tout semble partir à la dérive. C’est avancer, sans trop savoir où ça nous mène, mais avec cette certitude étrange que tant qu’on reste ensemble, ça tiendra debout.L.E.J, c’est ça. Une amitié qui a commencé bien avant la musique, avant les projecteurs, avant les tournées. Lucie, Elisa et Juliette, nées à quelques mois d’intervalle, épanouies dans la même rue de Saint-Denis, bercées par les mêmes mélodies. Trois âmes, une seule voix. Celle de Phoebe peut-être ? Une voix qui chante la séduction et le désir, les doutes et les peines de cœur, les problèmes de confiance et d’argent, les envies d’ailleurs mais aussi le besoin de se retrouver en famille ou entre amis pour se recentrer.Leur nouvel album, S’aimer c’est une galère, marque une nouvelle étape. Plus personnelle, plus brute. Un album entièrement autoproduit, façonné à six mains, sans compromis. Un son hybride, entre r’n’b, chanson française et french touch, où les harmonies envoûtantes côtoient des sonorités résolument modernes.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

PALOMA – GRANDE SALLE 250 Chemin de l’aerodrome 30000 Nimes 30