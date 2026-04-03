Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

L ELIXIR D AMOUR THEATRE DES NOUVEAUTES Tarbes

L ELIXIR D AMOUR THEATRE DES NOUVEAUTES Tarbes

L ELIXIR D AMOUR THEATRE DES NOUVEAUTES Tarbes samedi 25 avril 2026.

Lieu : THEATRE DES NOUVEAUTES

Adresse : 44 rue Larrey

Ville : 65000 Tarbes

Département : 65

Début : 2026-04-25

Fin : 2026-04-25

Heure de début : 20:30

L ELIXIR D AMOUR Début : 2026-04-25 à 20:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

THEATRE DES NOUVEAUTES 44 rue Larrey 65000 Tarbes 65

À voir aussi à Tarbes (65)