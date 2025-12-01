L’ ESPRIT DE NOËL Lassay-les-Châteaux

L’ ESPRIT DE NOËL

Château de Lassay

Début : 2025-12-21 15:00:00

fin : 2025-12-21 19:00:00

L’ESPRIT DE NOËL s’invite au Château de Lassay !

Entrez dans l’Esprit de Noë,l à quelques jours du réveillon, au château de Lassay dimanche 21 décembre, à partir de 15h !

Pour la première fois, un marché artisanal sera installé dans la barbacane, ainsi que des stands vous proposant vin chaud, thé de Noël, chocolat, bonbons et brioches, le tout en musique !

Et spécialement pour les enfants, lectures de contes de Noël dans la cuisine du château

Accès gratuit au Château. .

Château de Lassay Lassay-les-Châteaux 53110 Mayenne Pays de la Loire +33 6 18 22 78 33

CHRISTMAS SPIRIT at Château de Lassay!

