L’ historien Patrick Boucheron présente : Peste noire, Librairie de Paris, paris

L’ historien Patrick Boucheron présente : Peste noire Jeudi 19 février, 19h00 Librairie de Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-19T19:00:00+01:00 – 2026-02-19T23:59:00+01:00

Fin : 2026-02-19T19:00:00+01:00 – 2026-02-19T23:59:00+01:00

Un ouvrage, à la pointe des recherches les plus récentes, qui révolutionne l’histoire de la peste noire.

« Peste noire » propose une histoire globale et sociale d’un événement de longue durée, qui déborde les frontières chronologique, géographique et disciplinaire. Patrick Boucheron propose de saisir toute cette histoire non seulement après ou d’après la peste, mais « depuis » elle, comme événement et comme durée dans le temps.

Patrick Boucheron est historien, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire d’histoire des pouvoirs en Europe occidentale (13e-16e siècle). Il est spécialiste du Moyen-âge et de l’histoire urbaine.

Venez découvrir « Peste noire » publié aux Éditions du Seuil.

Au programme : discussion, signature et verre amical

Entrée libre – Livre en vente sur place.

Photographie © Bénédicte Roscot

Librairie de Paris 7,9,11 place de Clichy,paris paris 75017 Quartier des Batignolles Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-l-historien-patrick-boucheron-presente-peste-noire-1978936185402 »}] [{« link »: « https://tinyurl.com/RDV-patrick-boucheron »}]

Un ouvrage, à la pointe des recherches les plus récentes, qui révolutionne l’histoire de la peste noire. « Peste noire » propose une histoire globale et sociale d’un événement de longu … Rencontre-Dédicace