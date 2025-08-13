L humour au Palais Pièce de théâtre château de Tocqueville Tocqueville

L humour au Palais Pièce de théâtre château de Tocqueville Tocqueville mercredi 13 août 2025.

L humour au Palais Pièce de théâtre

château de Tocqueville 40 Rue Alexis de Tocqueville Tocqueville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-13 18:00:00

fin : 2025-08-13 19:00:00

Date(s) :

2025-08-13

Hippolyte Wouters que les amis de Tocqueville connaissent bien est avocat au Barreau de Bruxelles depuis 68 ans.

Il vient nous raconter toutes les choses désopilantes dont il fut le témoin au Palais de Justice.

Magistrats,avocats,gendarmes et prévenus viennent livrer leurs joyeux joyaux de leur humour! .

château de Tocqueville 40 Rue Alexis de Tocqueville Tocqueville 50330 Manche Normandie +33 6 12 96 86 39 chateauxetmanoirsenscene@sfr.fr

English : L humour au Palais Pièce de théâtre

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement L humour au Palais Pièce de théâtre Tocqueville a été mis à jour le 2025-08-05 par OT Cotentin Le Val de Saire