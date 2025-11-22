L INCONNU DE LA GRANDE ARCHE La Comète Châlons-en-Champagne

L INCONNU DE LA GRANDE ARCHE Samedi 22 novembre, 18h00 La Comète Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-22T18:00:00 – 2025-11-22T19:53:00

Fin : 2025-11-22T18:00:00 – 2025-11-22T19:53:00

CINÉ DÉBAT LE SAMEDI 22 NOVEMBRE À 18H – SUIVI D’ UN DÉBAT AVEC DES ARCHITECTES DE LA MACA (MAISON DE L’ARCHITECTURE DE CHAMPAGNE-ARDENNE) — François Mitterrand décide de lancer un concours d’architecture international pour le projet phare de sa présidence : la Grande Arche de la Défense. Otto von Spreckelsen, architecte danois, remporte le concours et est propulsé à la tête de ce chantier pharaonique… Un récit fort et élégant, qui fait de la Grande Arche un personnage à part entière. Le film questionne avec justesse ce que nos constructions révèlent de nous.

La Comète 5 rue des Fripiers, Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://chalonslacomete.cine.boutique/media/881?showId=3051 »}]

L inconnu de la grande arche – CINÉ DÉBAT LE SAMEDI 22 NOVEMBRE À 18H – SUIVI D’ UN DÉBAT AVEC DES ARCHITECTES DE LA MACA (MAISON DE L’ARCHITECTURE DE CHAMPAGNE-ARDENNE) — François Mitterrand déci… La Comète L INCONNU DE LA GRANDE ARCHE