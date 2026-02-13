L OURSE ET L OISEAU, La Comète, Châlons-en-Champagne

L OURSE ET L OISEAU Mercredi 4 mars, 16h00 La Comète Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-04T16:00:00+01:00 – 2026-03-04T16:49:00+01:00

Fin : 2026-03-04T16:00:00+01:00 – 2026-03-04T16:49:00+01:00

CINÉ CARNAVAL LE MERCREDI 4 MARS À 16H – C’EST MARDI GRAS ! VENEZ DÉGUISÉ.E.S ET PROFITEZ D’ACTIVITÉS AUTOUR D’UN GOÛTER COLORÉ OFFERT ! — Quatre ours, quatre contes, quatre saisons : qu’ils soient immenses, ensommeillés ou gourmands, les ours savent aussi être tendres. À leurs côtés, un oisillon malicieux, un petit lapin friand de noisettes ou encore un oiseau sentimental vivent des aventures extraordinaires. Tout doucement, ils découvrent le bonheur d’être ensemble… Un programme tout en douceur, avec des personnages aussi attachants qu’amusants.

La Comète 5 rue des Fripiers, Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://chalonslacomete.cine.boutique/media/967?showId=3430 »}]

L ourse et l oiseau – CINÉ CARNAVAL LE MERCREDI 4 MARS À 16H – C’EST MARDI GRAS ! VENEZ DÉGUISÉ.E.S ET PROFITEZ D’ACTIVITÉS AUTOUR D’UN GOÛTER COLORÉ OFFERT ! — Quatre ours, quatre contes, quatre … La Comète L OURSE ET L OISEAU