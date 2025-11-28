L U N E L’EMBARCADÈRE Lorient

L U N E Vendredi 28 novembre, 20h30 L’EMBARCADÈRE Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-28T20:30:00 – 2025-11-28T22:30:00

Fin : 2025-11-28T20:30:00 – 2025-11-28T22:30:00

Derrière la sphère L U N E se cache un trio d’électro-pop français Lorientais. En orbite depuis 2020, Chap aux machines, Mika à la batterie distillent un univers électro sur lequel Swaz vient poser ses textes sensibles en français.

L'EMBARCADÈRE 22 boulevard Franchet d'Esperey, 56100 Lorient Lorient 56100 Morbihan Bretagne

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=LgLGfRyT2mg »}]

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Electro Pop