L2B – CARRE DES DOCKS – LE HAVRE NORMANDIE Le Havre

L2B Début : 2025-11-14 à 20:00. Tarif : – euros.

ARACHNEE PRODUCTIONS en accord avec O-vnee Music, 172 Records & OVASTAND SARL présente : L2BL2B, c’est trois amis d’enfance, IDS, KLN et D2, qui ont rapidement fait évoluer leur trio au-delà d’une simple histoire d’amitié.Dès leur premier morceau « Guette le flow » enregistré à seulement 12 ans en 2017, les trois compères de Champigny-sur-Marne attisent la curiosité du public rap et accumulent rapidement des millions de vues. Par la suite, ils continuent à faire évoluer leur univers aux côtés des plus talentueux, et collaborent avec des artistes de renom : SDM, Koba LaD, Rsko …

Vous pouvez obtenir votre billet ici

CARRE DES DOCKS – LE HAVRE NORMANDIE QUAI DE LA REUNION 76600 Le Havre 76