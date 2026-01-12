L2B LDLC Arena Décines-Charpieu

L2B

LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu Rhône

Tarif : 55 EUR

Date et horaire :

2026-04-02 20:00:00

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-04-02

L2B donne rendez-vous à son public le 2 avril 2027 à la LDLC Arena de Lyon-Décines pour un concert exceptionnel.

LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu 69150 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

L2B invites its fans to an exceptional concert on April 2, 2027 at the LDLC Arena in Lyon-Décines.

