L2B – L’AUTRE CANAL Nancy

L2B Début : 2026-01-23 à 20:30. Tarif : – euros.

L2B, c’est trois amis d’enfance, IDS, KLN et D2, qui ont rapidement fait évoluer leur trio au-delà d’une simple histoire d’amitié. Dès leur premier morceau « Guette le flow » enregistré à seulement 12 ans en 2017, les trois compères de Champigny-sur-Marne attisent la curiosité du public rap et accumulent rapidement des millions de vues. Par la suite, ils continuent à faire évoluer leur univers aux côtés des plus talentueux, et collaborent avec des artistes de renom : SDM, Koba LaD, Rsko … C’est avec persévérance et professionnalisme qu’ils ont déjà décroché 3 singles d’or et rempli trois salles de concert parisiennes à chaque fois SOLD-OUT : La Place en 2023, La Cigale en 2024, et l’Olympia en 2025. L2B poursuit sa trajectoire et annonce une toute nouvelle tournée en France, en Belgique et au Luxembourg, avec une date exceptionnelle au Zénith de Paris – La Villette le 28 novembre. Une ascension fulgurante pour ce trio que rien n’arrête, et qui est définitivement né pour briller !

L’AUTRE CANAL BOULEVARD D’AUSTRASIE – 54000 Nancy 54