L2B L’Oasis Le Mans

L2B

L’Oasis 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe

Tarif : 23 – 23 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 20:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Prochainement à l’Oasis…

L2B, c’est trois amis d’enfance, IDS, KLN et D2, qui ont rapidement fait évoluer leur trio au-delà d’une simple histoire d’amitié.

Dès leur premier morceau Guette le flow enregistré à seulement 12 ans en 2017, les trois compères de Champigny-sur-Marne attisent la curiosité du public rap et accumulent rapidement des millions de vues. Par la suite, ils continuent à faire évoluer leur univers aux côtés des plus talentueux, et collaborent avec des artistes de renom SDM, Koba LaD, Rsko … C’est avec persévérance et professionnalisme qu’ils ont déjà décroché 3 singles d’or et rempli trois salles de concert parisiennes à chaque fois SOLD-OUT La Place en 2023, La Cigale en 2024, et l’Olympia en 2025.

Une ascension fulgurante pour ce trio que rien n’arrête, et qui est définitivement né pour briller ! .

L’Oasis 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

English :

Coming soon to the Oasis…

German :

Demnächst in der Oase…

Italiano :

Prossimamente all’Oasi…

Espanol :

Próximamente en el Oasis…

L’événement L2B Le Mans a été mis à jour le 2025-08-27 par CDT72