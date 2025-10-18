L2B nés pour briller tour Espace Julien Marseille 6e Arrondissement

L2B nés pour briller tour Espace Julien Marseille 6e Arrondissement samedi 18 octobre 2025.

L2B nés pour briller tour

Samedi 18 octobre 2025 à partir de 20h.

Complet. Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Début : 2025-10-18 20:00:00

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

L2B, c’est trois amis d’enfance, IDS, KLN et D2, qui ont rapidement fait évoluer leur trio au-delà d’une simple histoire d’amitié.

Dès leur premier morceau Guette le flow enregistré à seulement 12 ans en 2017, les trois compères de Champigny-sur-Marne attisent la curiosité du public rap et accumulent rapidement des millions de vues. Par la suite, ils continuent à faire évoluer leur univers aux côtés des plus talentueux, et collaborent avec des artistes de renom SDM, Koba LaD, Rsko…



C’est avec persévérance et professionnalisme qu’ils ont déjà décroché 3 singles d’or et rempli trois salles de concert parisiennes à chaque fois SOLD-OUT La Place en 2023, La Cigale en 2024, et l’Olympia en 2025.



L2B poursuit sa trajectoire et annonce une toute nouvelle tournée en France, en Belgique et au Luxembourg, avec une date exceptionnelle au Zénith de Paris La Villette le 28 novembre. Une ascension fulgurante pour ce trio que rien n’arrête, et qui est définitivement né pour briller ! .

Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

L2B is a trio of childhood friends, IDS, KLN and D2, who quickly developed their trio beyond a simple friendship.

German :

L2B, das sind die drei Kindheitsfreunde IDS, KLN und D2, die ihr Trio schnell über eine einfache Freundschaftsgeschichte hinaus weiterentwickelt haben.

Italiano :

L2B è composto da tre amici d’infanzia, IDS, KLN e D2, che hanno rapidamente sviluppato il loro trio al di là di una semplice amicizia.

Espanol :

L2B está formado por tres amigos de la infancia, IDS, KLN y D2, que rápidamente desarrollaron su trío más allá de una simple amistad.

