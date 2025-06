L5 & Tribal King Rue du Fort Golbey 27 juin 2025 19:00

Vosges

L5 & Tribal King Rue du Fort LA Haye Doyen Golbey Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-06-27 19:00:00

fin : 2025-06-27

Date(s) :

2025-06-27

Deux shows explosifs, des tubes légendaires et une ambiance survoltées !

Laissez-vous porter par l’énergie contagieuse des deux groupes et vibrez au son des rythmes qui ont fait danser toute une génération.

Buvette et restauration sur place pour profiter pleinement de la soirée.

Un événement à ne pas manquer !

Concert à 21hTout public

0 .

Rue du Fort LA Haye Doyen

Golbey 88190 Vosges Grand Est +33 3 29 31 23 33

English :

Two explosive shows, two legendary hits and an over-the-top atmosphere!

Let yourself be carried away by the contagious energy of the two groups, and vibrate to the rhythms that have made a whole generation dance.

Refreshments and food available on site, so you can make the most of the evening.

An event not to be missed!

Concert at 9pm

German :

Zwei explosive Shows, legendäre Hits und eine aufgeladene Stimmung!

Lassen Sie sich von der ansteckenden Energie der beiden Gruppen mitreißen und vibrieren Sie zu den Rhythmen, die eine ganze Generation zum Tanzen gebracht haben.

Getränke und Speisen sind vor Ort, damit Sie den Abend in vollen Zügen genießen können.

Ein Ereignis, das Sie nicht verpassen sollten!

Konzert um 21 Uhr

Italiano :

Due spettacoli esplosivi, due successi leggendari e un’atmosfera super carica!

Lasciatevi trasportare dall’energia contagiosa dei due gruppi e vibrate ai ritmi che hanno fatto ballare un’intera generazione.

Ci saranno rinfreschi e cibo in loco, per approfittare al massimo della serata.

Un evento da non perdere!

Concerto alle 21.00

Espanol :

Dos espectáculos explosivos, dos éxitos legendarios y un ambiente sobrecargado

Déjese llevar por la energía contagiosa de los dos grupos y vibre con los ritmos que han hecho bailar a toda una generación.

Habrá refrescos y comida in situ, para que pueda disfrutar al máximo de la velada.

Una cita ineludible

Concierto a las 21:00

L’événement L5 & Tribal King Golbey a été mis à jour le 2025-06-16 par OT EPINAL ET SA REGION