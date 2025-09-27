La 200 By Le Comptoir du Cycliste Le Comptoir du Cycliste Cusset

La 200 By Le Comptoir du Cycliste Le Comptoir du Cycliste Cusset samedi 27 septembre 2025.

La 200 By Le Comptoir du Cycliste

Le Comptoir du Cycliste 23 rue du Général Raynal Cusset Allier

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 10:00:00

fin : 2025-09-28 18:00:00

Date(s) :

2025-09-27

Événement cycliste sur 2 jours le samedi et dimanche 27 28 septembre. Samedi Salon du vélo avec 8 marques prestigieuses, test produits, dégustation. Dimanche randonnée cycliste dans la montagne bourbonnaise. 5 parcours, départ libre.

.

Le Comptoir du Cycliste 23 rue du Général Raynal Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 66 22 contact@comptoir-du-cycliste.fr

English :

2-day cycling event on Saturday and Sunday, September 27-28. Saturday: Bike show with 8 prestigious brands, product testing, tasting. Sunday: cycling tour of the Bourbonnais mountains. 5 routes, free departure.

German :

Zweitägige Radsportveranstaltung am Samstag und Sonntag, 27. und 28. September. Samstag: Fahrradmesse mit 8 renommierten Marken, Produkttests, Verkostung. Sonntag: Radtour durch die Berge des Bourbonnaise. 5 Strecken, freier Start.

Italiano :

Evento ciclistico di 2 giorni, sabato e domenica 27 e 28 settembre. Sabato: esposizione di biciclette con 8 marchi prestigiosi, test e degustazioni di prodotti. Domenica: cicloturismo sulle montagne del Bourbonnais. 5 percorsi, partenza libera.

Espanol :

Evento ciclista de 2 días, el sábado 27 y el domingo 28 de septiembre. Sábado: Salón de la bicicleta con 8 marcas de prestigio, prueba y degustación de productos. Domingo: Vuelta ciclista a los montes Bourbonnais. 5 rutas, salida libre.

L’événement La 200 By Le Comptoir du Cycliste Cusset a été mis à jour le 2025-09-15 par Vichy Destinations