La 200 • Le Comptoir du Cycliste Cusset samedi 27 septembre 2025.

Cours Lafayette Cusset Allier

Début : Samedi 2025-09-27 07:00:00

fin : 2025-09-28 18:00:00

2025-09-27

Pour sa deuxième édition, Le Comptoir du Cycliste vous donne rendez-vous sur le Cours Lafayette à Cusset pour vivre « La 200 », un événement sportif unique placé sous le signe du vélo.

Cours Lafayette Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 66 22

English :

For its second edition, Le Comptoir du Cycliste invites you to the Cours Lafayette in Cusset to experience « La 200 », a unique sporting event dedicated to cycling.

German :

Zum zweiten Mal lädt Sie Le Comptoir du Cycliste auf den Cours Lafayette in Cusset ein, um « La 200 » zu erleben, ein einzigartiges Sportereignis im Zeichen des Fahrrads.

Italiano :

Giunto alla sua seconda edizione, Le Comptoir du Cycliste vi invita al Cours Lafayette di Cusset per vivere « La 200 », un evento ciclistico unico nel suo genere.

Espanol :

En su segunda edición, Le Comptoir du Cycliste le invita al Cours Lafayette de Cusset para vivir « La 200 », un acontecimiento ciclista único.

