La 200 • Le Comptoir du Cycliste Cusset
La 200 • Le Comptoir du Cycliste Cusset samedi 27 septembre 2025.
La 200 • Le Comptoir du Cycliste
Cours Lafayette Cusset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-09-27 07:00:00
fin : 2025-09-28 18:00:00
Date(s) :
2025-09-27
Pour sa deuxième édition, Le Comptoir du Cycliste vous donne rendez-vous sur le Cours Lafayette à Cusset pour vivre « La 200 », un événement sportif unique placé sous le signe du vélo.
Cours Lafayette Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 66 22
English :
For its second edition, Le Comptoir du Cycliste invites you to the Cours Lafayette in Cusset to experience « La 200 », a unique sporting event dedicated to cycling.
German :
Zum zweiten Mal lädt Sie Le Comptoir du Cycliste auf den Cours Lafayette in Cusset ein, um « La 200 » zu erleben, ein einzigartiges Sportereignis im Zeichen des Fahrrads.
Italiano :
Giunto alla sua seconda edizione, Le Comptoir du Cycliste vi invita al Cours Lafayette di Cusset per vivere « La 200 », un evento ciclistico unico nel suo genere.
Espanol :
En su segunda edición, Le Comptoir du Cycliste le invita al Cours Lafayette de Cusset para vivir « La 200 », un acontecimiento ciclista único.
