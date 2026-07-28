La 2ème Nuit des Conteurs invite la Bretagne Saint-Gaultier
samedi 24 octobre 2026 · Saint-Gaultier
Informations pratiques
Saint-Gaultier
La 2ème Nuit des Conteurs invite la Bretagne
9 Impasse de la Plaine des Chézeaux Saint-Gaultier Indre
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-24 20:00:00
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-24
Spectacle en 2 manches avec Anne et Gérard Le Merdy, Marie-Hélène Millérioux, Jean-Jacques Silvestre et Corinne Duchêne. Une rencontre artistique entre la Bretagne et le Centre-Val de Loire où ils mêleront leurs cultures pour un moment de spectacle vivant et contemporain.
1er spectacle de 20h00 à 21h15 « Les féeries »
Entracte avec buvette et crêpes
2ème spectacle de 21h45 à 23h00 « Les diableries »
Moment partagé entre le public et les artistes
Bouquet final à 23h30 10 .
9 Impasse de la Plaine des Chézeaux Saint-Gaultier 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 96 51
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English :
A two-part show featuring Anne and Gérard Le Merdy, Marie-Hélène Milleroux, Jean-Jacques Silvestre, and Corinne Duchêne. An artistic encounter between Brittany and the Centre-Val de Loire, where they will blend their cultures for a moment of live, contemporary performance.
L’événement La 2ème Nuit des Conteurs invite la Bretagne Saint-Gaultier a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Vallée de la Creuse
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