Informations pratiques

Saint-Gaultier

La 2ème Nuit des Conteurs invite la Bretagne

9 Impasse de la Plaine des Chézeaux Saint-Gaultier Indre

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-24 20:00:00

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-24

Spectacle en 2 manches avec Anne et Gérard Le Merdy, Marie-Hélène Millérioux, Jean-Jacques Silvestre et Corinne Duchêne. Une rencontre artistique entre la Bretagne et le Centre-Val de Loire où ils mêleront leurs cultures pour un moment de spectacle vivant et contemporain.

1er spectacle de 20h00 à 21h15 « Les féeries »

Entracte avec buvette et crêpes

2ème spectacle de 21h45 à 23h00 « Les diableries »

Moment partagé entre le public et les artistes

Bouquet final à 23h30 10 .

9 Impasse de la Plaine des Chézeaux Saint-Gaultier 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 96 51

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English :

A two-part show featuring Anne and Gérard Le Merdy, Marie-Hélène Milleroux, Jean-Jacques Silvestre, and Corinne Duchêne. An artistic encounter between Brittany and the Centre-Val de Loire, where they will blend their cultures for a moment of live, contemporary performance.

L’événement La 2ème Nuit des Conteurs invite la Bretagne Saint-Gaultier a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Vallée de la Creuse