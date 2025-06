La 3e édition du Tournoi Interquartiers se tiendra le 5 juillet Stade Jean Fantou Miniac-Morvan 5 juillet 2025

La 3e édition du Tournoi Interquartiers se tiendra le 5 juillet Stade Jean Fantou Miniac-Morvan Samedi 5 juillet, 09h30 Sur inscription

Tournoi Interquartiers, qui se déroulera le samedi 5 juillet 2025 sur le terrain synthétique du stade Jean Fantou à Miniac-Morvan.

**La 3e édition du Tournoi Interquartiers se tiendra le 5 juillet**

L’association ATP Émeraude donne rendez-vous aux amateurs de football pour la **troisième édition du Tournoi Interquartiers**, qui se déroulera le **samedi 5 juillet 2025 sur le terrain synthétique du stade Jean Fantou à Miniac-Morvan.**

Le tournoi réunira **16 équipes de 6 joueurs,** avec la possibilité d’avoir 1 ou 2 remplaçants par équipe. L’inscription est ouverte à toutes les personnes âgées de 16 ans et plus, **au tarif de 50 € par équipe**.

Le coup d’envoi sera donné à **10h**. Une r**estauration sur place** ainsi que des activités rythmeront la journée, ouverte à tous les publics.

➡️ Les inscriptions se font en ligne via la plateforme HelloAsso :

[https://www.helloasso.com/associations/association-atp-emeraude/evenements/tournoi-interquartiers-2025](https://www.helloasso.com/associations/association-atp-emeraude/evenements/tournoi-interquartiers-2025)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-05T09:30:00.000+02:00

Fin : 2025-07-05T18:00:00.000+02:00

1

https://www.miniac-morvan.fr/ https://www.helloasso.com/associations/association-atp-emeraude/evenements/tournoi-interquartiers-2025

Stade Jean Fantou 8 rue du Stade, 35540 Miniac-Morvan Miniac-Morvan 35540 Ille-et-Vilaine