La 3ème mi-temps d’Halloween Salle des Fêtes Bois-de-Haye

Salle des Fêtes Chemin de l’École Bois-de-Haye Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
Début : Samedi Samedi 2025-11-01 19:30:00
La 3ème Mi-Temps d’Halloween
Le club vous invite à participer à une soirée festive et conviviale pour célébrer Halloween tous ensemble
Soirée animée par DJ Deejay_Clo
Ambiance garantie pour petits et grands !
Déguisements bienvenus laissez parler votre imagination et venez costumés si vous le souhaitez … ce n’est pas obligatoire, mais c’est plus amusant.
Menu de la soirée Tartiflette et dessertTout public
18 .
Salle des Fêtes Chemin de l’École Bois-de-Haye 54840 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 87 21 10 26 admoulin.asvh@gmail.com
English :
3rd Mi-Temps Halloween
The club invites you to take part in a festive and convivial evening to celebrate Halloween together:
Party hosted by DJ Deejay_Clo
Atmosphere guaranteed for young and old!
Disguises welcome: let your imagination run wild and come in costume if you like… it’s not compulsory, but it’s more fun.
Evening menu: Tartiflette and dessert
German :
Die dritte Halloween-Halbzeit
Der Club lädt Sie ein, an einem festlichen und geselligen Abend teilzunehmen, um gemeinsam Halloween zu feiern:
Der Abend wird von DJ Deejay_Clo moderiert
Garantierte Stimmung für Groß und Klein!
Verkleidungen willkommen: Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf und kommen Sie kostümiert, wenn Sie möchten … es ist keine Pflicht, aber es macht mehr Spaß!
Menü des Abends: Tartiflette und Dessert
Italiano :
3° Tempo Halloween
Il club vi invita a partecipare a una serata festosa e conviviale per festeggiare insieme Halloween:
Festa a cura di DJ Deejay_Clo
Atmosfera garantita per grandi e piccini!
Travestimenti benvenuti: date libero sfogo alla vostra immaginazione e venite in costume se vi piace… non è obbligatorio, ma è più divertente.
Menù della serata: Tartiflette e dessert
Espanol :
3er Tiempo Halloween
El club te invita a participar en una velada festiva y de convivencia para celebrar juntos Halloween:
Fiesta animada por DJ Deejay_Clo
¡Ambiente garantizado para grandes y pequeños!
Disfraces bienvenidos: deja volar tu imaginación y ven disfrazado si quieres… no es obligatorio, pero es más divertido.
Menú de la noche: Tartiflette y postre
