La 3ème mi-temps d’Halloween Salle des Fêtes Bois-de-Haye

Salle des Fêtes Chemin de l’École Bois-de-Haye Meurthe-et-Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-11-01 19:30:00

fin : 2025-11-01

2025-11-01

La 3ème Mi-Temps d’Halloween

Le club vous invite à participer à une soirée festive et conviviale pour célébrer Halloween tous ensemble

Soirée animée par DJ Deejay_Clo

Ambiance garantie pour petits et grands !

Déguisements bienvenus laissez parler votre imagination et venez costumés si vous le souhaitez … ce n’est pas obligatoire, mais c’est plus amusant.

Menu de la soirée Tartiflette et dessertTout public

Salle des Fêtes Chemin de l’École Bois-de-Haye 54840 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 87 21 10 26 admoulin.asvh@gmail.com

English :

3rd Mi-Temps Halloween

The club invites you to take part in a festive and convivial evening to celebrate Halloween together:

Party hosted by DJ Deejay_Clo

Atmosphere guaranteed for young and old!

Disguises welcome: let your imagination run wild and come in costume if you like… it’s not compulsory, but it’s more fun.

Evening menu: Tartiflette and dessert

German :

Die dritte Halloween-Halbzeit

Der Club lädt Sie ein, an einem festlichen und geselligen Abend teilzunehmen, um gemeinsam Halloween zu feiern:

Der Abend wird von DJ Deejay_Clo moderiert

Garantierte Stimmung für Groß und Klein!

Verkleidungen willkommen: Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf und kommen Sie kostümiert, wenn Sie möchten … es ist keine Pflicht, aber es macht mehr Spaß!

Menü des Abends: Tartiflette und Dessert

Italiano :

3° Tempo Halloween

Il club vi invita a partecipare a una serata festosa e conviviale per festeggiare insieme Halloween:

Festa a cura di DJ Deejay_Clo

Atmosfera garantita per grandi e piccini!

Travestimenti benvenuti: date libero sfogo alla vostra immaginazione e venite in costume se vi piace… non è obbligatorio, ma è più divertente.

Menù della serata: Tartiflette e dessert

Espanol :

3er Tiempo Halloween

El club te invita a participar en una velada festiva y de convivencia para celebrar juntos Halloween:

Fiesta animada por DJ Deejay_Clo

¡Ambiente garantizado para grandes y pequeños!

Disfraces bienvenidos: deja volar tu imaginación y ven disfrazado si quieres… no es obligatorio, pero es más divertido.

Menú de la noche: Tartiflette y postre

