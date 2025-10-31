La 555 spéciale Halloween by Go’Trail École primaire privée du Gotha Ancenis-Saint-Géréon
École primaire privée du Gotha 56 Rue des Maîtres Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2025-10-31 19:30:00
fin : 2025-10-31
2025-10-31
L’Association des Parents d’Elèves de l’école privée du Gotha de Saint-Géréon organise un Trail spécial Halloween le vendredi 31 octobre !
La 555, c’est la course à pied événement d’Halloween
5 kms dans les rues de Saint-Géréon
5 euros pour tous
5 cl de vin chaud ou 1 boisson à l’arrivée
Inscriptions sur place possibles.
Bar et friandises sur place.
Venez nombreux et déguisés !
À partir de 12 ans et 10 ans accompagné d’un adulte. .
École primaire privée du Gotha 56 Rue des Maîtres Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire gotrailsaintgereon@gmail.com
English :
The Association des Parents d?Elèves de l?école privée du Gotha de Saint-Géréon is organizing a special Halloween Trail on Friday, October 31!
German :
Die Elternvereinigung der Privatschule Gotha in Saint-Géréon organisiert am Freitag, den 31. Oktober einen speziellen Halloween-Trail!
Italiano :
L’Associazione dei genitori della scuola pubblica Gotha di Saint-Géréon organizza uno speciale percorso di Halloween venerdì 31 ottobre!
Espanol :
La Asociación de Padres de Alumnos del colegio público Gotha de Saint-Géréon organiza el viernes 31 de octubre una ruta especial de Halloween
