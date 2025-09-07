La 6/46 verte Les Marais Morbier
La 6/46 verte Les Marais Morbier dimanche 7 septembre 2025.
La 6/46 verte
Les Marais Espace Douceur Morbier Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-07
fin : 2025-09-07
Date(s) :
2025-09-07
Des randonnées pédestres et VTT comportant plusieurs parcours possibles au départ du stade des Marais de Morbier, avec ravitaillements.
Un repas chaud vous est proposé à l’issue des balades.
Départ libre entre 8h et 11h .
Les Marais Espace Douceur Morbier 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 32 11
English : La 6/46 verte
German : La 6/46 verte
Italiano :
Espanol :
L’événement La 6/46 verte Morbier a été mis à jour le 2025-08-05 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE