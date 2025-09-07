La 6/46 verte Les Marais Morbier

La 6/46 verte Les Marais Morbier dimanche 7 septembre 2025.

La 6/46 verte

Les Marais Espace Douceur Morbier Jura

Début : 2025-09-07

fin : 2025-09-07

2025-09-07

Des randonnées pédestres et VTT comportant plusieurs parcours possibles au départ du stade des Marais de Morbier, avec ravitaillements.

Un repas chaud vous est proposé à l’issue des balades.

Départ libre entre 8h et 11h .

Les Marais Espace Douceur Morbier 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 32 11

