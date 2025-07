La 6000D Aime-la-Plagne

La 6000D Aime-la-Plagne samedi 2 août 2025.

La 6000D

Aime-la-Plagne Savoie

Tarif : – –

Date :

Samedi 2025-08-02 05:00:00

fin : 2025-08-02

Date(s) :

2025-08-02

Course mythique et première en son genre à l’époque, la 6000D reste un défi pour la plupart des Traileurs. Ce n’est pas rien que de monter des pommiers au Glacier ! 8 courses organisées autour de l’événement de la 6000D

Aime-la-Plagne 73210 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes la6000d@la-plagne.com

English : La 6000D

The 6000D, a legendary race and the first of its kind, is still considered a challenge by most trail runners. Climbing from the apple orchards up to the glacier is a real feat!

German :

Der 6000D, ein legendärer Lauf und damals der erste seiner Art, ist für die meisten Trailrunner nach wie vor eine Herausforderung. Es ist keine Kleinigkeit, von Apfelbäumen auf den Gletscher zu klettern! 8 Rennen, die rund um die Veranstaltung des 6000D organisiert werden

Italiano :

Una gara mitica e la prima del suo genere all’epoca, la 6000D rimane una sfida per la maggior parte dei corridori. Non è un’impresa da poco passare dai meli al ghiacciaio! 8 gare organizzate intorno all’evento 6000D

Espanol :

Carrera mítica y primera de su género en su momento, la 6000D sigue siendo un reto para la mayoría de los corredores. ¡No es poca cosa subir desde los manzanos hasta el Glaciar! 8 carreras organizadas en torno a la 6000D

