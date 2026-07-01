UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · La Plagne Tarentaise

La 6000D by Dare2B La 6Découverte Plagne Centre La Plagne Tarentaise

jeudi 30 juillet 2026 · Plagne Centre · La Plagne Tarentaise

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Plagne Centre
Adresse
Place du Chaudron
Ville
73210 La Plagne Tarentaise
Département
Savoie
Tarif

La Plagne Tarentaise

La 6000D by Dare2B La 6Découverte

Plagne Centre Place du Chaudron La Plagne Tarentaise Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 09:30:00
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

Ce Trail de 11km et 600 m (D+), vous fera partir en direction de Plagne Villages pour rejoindre Plagne Bellecôte puis le Dou du Praz, le Lac Vert, Plagne Aime 2000 et Plagne Centre.
  .

Plagne Centre Place du Chaudron La Plagne Tarentaise 73210 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 09 20 15 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : The 6000D by Dare2B La 6Découverte

This 11km trail with 600 m of elevation gain will take you towards Plagne Villages, before heading to Plagne Bellecôte, then the Dou du Praz, Lac Vert, Plagne Aime 2000 and Plagne Centre.

L’événement La 6000D by Dare2B La 6Découverte La Plagne Tarentaise a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme de la Grande Plagne