La 6000D by Dare2B La 6Découverte Plagne Centre La Plagne Tarentaise
jeudi 30 juillet 2026 · Plagne Centre · La Plagne Tarentaise
Informations pratiques
La Plagne Tarentaise
La 6000D by Dare2B La 6Découverte
Plagne Centre Place du Chaudron La Plagne Tarentaise Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 09:30:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Ce Trail de 11km et 600 m (D+), vous fera partir en direction de Plagne Villages pour rejoindre Plagne Bellecôte puis le Dou du Praz, le Lac Vert, Plagne Aime 2000 et Plagne Centre.
.
Plagne Centre Place du Chaudron La Plagne Tarentaise 73210 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 09 20 15
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : The 6000D by Dare2B La 6Découverte
This 11km trail with 600 m of elevation gain will take you towards Plagne Villages, before heading to Plagne Bellecôte, then the Dou du Praz, Lac Vert, Plagne Aime 2000 and Plagne Centre.
L’événement La 6000D by Dare2B La 6Découverte La Plagne Tarentaise a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme de la Grande Plagne