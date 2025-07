La 6D Foulée Plagne Bellecôte La Plagne Tarentaise

Plagne Bellecôte Place de l’Ours La Plagne Tarentaise Savoie

Début : Vendredi 2025-08-01 09:30:00

fin : 2025-08-01

2025-08-01

Un départ et une arrivée à Plagne Bellecôte, ce Trail de 5km et 250 m (D+), vous partirez en direction de la montée pour rejoindre le Dou du Praz puis la fruitière et direction Belle Plagne pour ensuite redescendre sur de Plagne Bellecote à l’arrivée.

English : La 6D Foulée

Starting and finishing in Plagne Bellecôte, this 5km Trail has a 250m (D+) ascent to reach the Dou du Praz, then the fruitière and Belle Plagne, before descending to Plagne Bellecote at the finish.

German :

Start und Ziel in Plagne Bellecôte, dieser Trail von 5km und 250m (D+), Sie starten in Richtung Anstieg, um Dou du Praz zu erreichen, dann die Fruitière und Richtung Belle Plagne, um dann wieder nach Plagne Bellecote zum Ziel abzusteigen.

Italiano :

Con partenza e arrivo a Plagne Bellecôte, questo percorso di 5 km presenta una pendenza di 250 m (D+). Si sale per raggiungere il Dou du Praz, poi la fruitière e Belle Plagne, prima di scendere a Plagne Bellecote all’arrivo.

Espanol :

Con salida y llegada en Plagne Bellecôte, este Trail de 5 km tiene un desnivel de 250 m (D+). Suba para llegar a la Dou du Praz, luego a la fruitière y a Belle Plagne, antes de volver a bajar a Plagne Bellecote en la meta.

