La 6D Kid’s Plagne Centre La Plagne Tarentaise

La 6D Kid’s Plagne Centre La Plagne Tarentaise jeudi 31 juillet 2025.

La 6D Kid’s

Plagne Centre Place du Chaudron La Plagne Tarentaise Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-07-31 13:30:00

fin : 2025-07-31

Date(s) :

2025-07-31

La 6D Kid’s est une animation destinée aux enfants pour participer au grand week-end de la 6000D.

Sur le front de neige de Plagne Centre, les boucles de 500m ou 1000m seront à réaliser une ou plusieurs fois selon les catégories d’âge.

Plagne Centre Place du Chaudron La Plagne Tarentaise 73210 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 09 02 01 info@la-plagne.com

English : 6D Kid’s

The 6D Kid’s is a animation organised so that children can take part in the 6000D weekend.

They run around the 500m OR 1000m circuit in Plagne Centre once or several times according to their age group.

German :

Der 6D Kid?s ist eine Animation für Kinder, um am großen Wochenende des 6000D teilzunehmen.

Auf der Schneefront von Plagne Centre müssen die 500m oder 1000m langen Schleifen je nach Alterskategorie einmal oder mehrmals absolviert werden.

Italiano :

La 6D Kid’s è un’animazione per bambini che partecipa al grande weekend della 6000D.

Sul fronte della neve di Plagne Centre, i circuiti di 500 o 1000 metri saranno completati una o più volte a seconda della categoria di età.

Espanol :

La 6D Kid’s es una animación para que los niños participen en el gran fin de semana de la 6000D.

En el frente de nieve de Plagne Centre, los bucles de 500 m o 1000 m se completarán una o varias veces en función de la categoría de edad.

