La 6D Lacs Plagne Bellecôte La Plagne Tarentaise

La 6D Lacs

Plagne Bellecôte Place de l’Ours La Plagne Tarentaise Savoie

Vendredi 2025-08-01 09:00:00

Un départ et une arrivée à Plagne Bellecôte, ce Trail de 30km qui compte 1500 m (D+) est moins engagé que la 6000D.

Plagne Bellecôte Place de l’Ours La Plagne Tarentaise 73210 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 09 02 01 info@la-plagne.com

English : La 6D Lacs

Starting and finishing in Plagne Bellecôte, this 30km trail race has 1500 m of elevation gain and is less demanding than the 6000D.

German :

Start und Ziel sind in Plagne Bellecôte. Dieser 30 km lange Trail mit 1500 m (D+) ist weniger anstrengend als der 6000D.

Italiano :

Con partenza e arrivo a Plagne Bellecôte, questo percorso di 30 km e 1500 metri (D+) è meno impegnativo del 6000D.

Espanol :

Con salida y llegada en Plagne Bellecôte, este Trail de 30km y 1500m (D+) es menos exigente que el 6000D.

