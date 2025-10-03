La 89ème Foire du Grand Chalon Thaïlande, à la recherche du Bouddha d’émeraude Parc des Expositions Chalon-sur-Saône
La 89ème Foire du Grand Chalon Thaïlande, à la recherche du Bouddha d’émeraude Parc des Expositions Chalon-sur-Saône vendredi 3 octobre 2025.
La 89ème Foire du Grand Chalon Thaïlande, à la recherche du Bouddha d’émeraude
Parc des Expositions 1, rue d’Amsterdam Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-03 10:00:00
fin : 2025-10-04 21:30:00
Date(s) :
2025-10-03 2025-10-04 2025-10-05 2025-10-06 2025-10-07 2025-10-08 2025-10-09 2025-10-10 2025-10-11 2025-10-12
Retrouvez les 180 exposants sur la Foire du Grand Chalon. 8 restaurants à thème. Nombreuses animations gratuites pour les enfants les week-ends. Concerts tous les soirs. Musette toute la journée. .
Parc des Expositions 1, rue d’Amsterdam Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 46 37 27 contact@foire-salons-chalon.com
English : La 89ème Foire du Grand Chalon Thaïlande, à la recherche du Bouddha d’émeraude
German : La 89ème Foire du Grand Chalon Thaïlande, à la recherche du Bouddha d’émeraude
Italiano :
Espanol :
L’événement La 89ème Foire du Grand Chalon Thaïlande, à la recherche du Bouddha d’émeraude Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2025-09-04 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I