La 89ème Foire du Grand Chalon Thaïlande, à la recherche du Bouddha d’émeraude Parc des Expositions Chalon-sur-Saône

La 89ème Foire du Grand Chalon Thaïlande, à la recherche du Bouddha d’émeraude Parc des Expositions Chalon-sur-Saône vendredi 3 octobre 2025.

La 89ème Foire du Grand Chalon Thaïlande, à la recherche du Bouddha d’émeraude

Parc des Expositions 1, rue d’Amsterdam Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03 10:00:00

fin : 2025-10-04 21:30:00

Date(s) :

2025-10-03 2025-10-04 2025-10-05 2025-10-06 2025-10-07 2025-10-08 2025-10-09 2025-10-10 2025-10-11 2025-10-12

Retrouvez les 180 exposants sur la Foire du Grand Chalon. 8 restaurants à thème. Nombreuses animations gratuites pour les enfants les week-ends. Concerts tous les soirs. Musette toute la journée. .

Parc des Expositions 1, rue d’Amsterdam Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 46 37 27 contact@foire-salons-chalon.com

English : La 89ème Foire du Grand Chalon Thaïlande, à la recherche du Bouddha d’émeraude

German : La 89ème Foire du Grand Chalon Thaïlande, à la recherche du Bouddha d’émeraude

Italiano :

Espanol :

L’événement La 89ème Foire du Grand Chalon Thaïlande, à la recherche du Bouddha d’émeraude Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2025-09-04 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I