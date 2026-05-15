Fontaine-la-Guyon

La 9ème Guinguette Des Rats Des Chants

Fontaine-la-Guyon Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-18

La 9ème Guinguette Des Rats Des Chants

Du 18 au 20 juin 2026, les Rats des Chants vous invitent à leur 9ème Guinguette durant 3 jours.

Au parc de la mairie de Fontaine-la-Guyon, tout public

Des concerts, des spectacles, et des représentations d’arts de rue sont proposés à des tarifs accessibles permettant au plus grand nombre de profiter d’un espace dédié, en plein air, et d’une scène sous une tente de 400m².

Restauration sur place avec des produits locaux.

Tarif de 5€ à 20€ par jour ; samedi après-midi entrée prix libre ; Pass 3 jours de 15€ à 60€

Dans le cadre de la saison culturelle Beauperchoise 2026

Avec le soutien de la mairie de Fontaine-la-Guyon .

Fontaine-la-Guyon 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire lesratsdeschants@yahoo.fr

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English :

The 9th Guinguette Des Rats Des Chants

L’événement La 9ème Guinguette Des Rats Des Chants Fontaine-la-Guyon a été mis à jour le 2026-05-15 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE