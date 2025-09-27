La 9ème petite soirée Saint-Thois

Stervinou Saint-Thois Finistère

Début : 2025-09-27 14:00:00

L’assokette présente la Petite Soirée de L’assokette revient à Saint -Thois le samedi 27 septembre à Stervinou au bord du Canal

Voici le programme de la 9ème édition

14h Ouverture du site

Jeux en bois, manège, maquillage, …

15h « Bouboule » (Cie Eve&Eve clown)

Chaque soir, une femme rentre du travail et n’a qu’une envie prendre Bouboule dans ses bras et lui offrir son cadeau du jour !

16h30 « 2 Comme 1 accord » (Cie La p’tite fabrique de cirque clown)

Topette et Maestro viennent nous faire un concert !

Ils nous proposent un concert original, où la musique s’accorde avec le rire. Là-dessus pas de doute, ils sont bien 2 comme 1 accord.

17h45 « Au bOut… » (Cie 100 Racines cirque aérien)

Un monticule de plastique inerte est présent au milieu de la scène. Deux êtres, dotés de sensibilités différentes, lui font face. Tantôt attirées, tantôt repoussées, elles vont devoir apprendre à vivre et à côtoyer cet élément.

19h Concert Ti Darons

Duo de chansons.

20h45 « La fin demain » (Cie Zirkus Morza cirque)

Munis d’une planche en bois et d’un rouleau, deux personnages, naufragés perdus sur la plage de leur imagination, se rencontrent, se connaissent et prennent confiance…

Un appel à la convivialité, la créativité et la simplicité.

21h30 Concert La Chôse

Un duo qui devient trio loufoque, énergétique et poétique !

Et pour prolonger la soirée DJ Costaud et Pompette Le Retour ! .

Stervinou Saint-Thois 29520 Finistère Bretagne

