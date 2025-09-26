LA BACALA’NIGHT Le Garage Moderne Bordeaux

LA BACALA’NIGHT Le Garage Moderne Bordeaux vendredi 26 septembre 2025.

LA BACALA’NIGHT Vendredi 26 septembre, 19h00 Le Garage Moderne Gironde

Sur inscription

« Sous les sunlights des tropiques… »

Courses à pied « Bacala’Night » – Courses à pied tropicales de fin d’été – Vendredi 26 septembre 2025

1.2 km – 19H – Course enfants de 6 à 11 ans

7.3 km – 19H30 – Course solo de 13 à 99 ans

Courses festives et solidaires suivies d’une soirée disco caraïbe (DJ) – Plats et cocktails d’été – Courses déguisées ou pas !

Venez entre amis ou famille fêter le sport et la fête de 20H à minuit !!

Inscription sur HelloAsso : https://www.helloasso.com/associations/le-garage-moderne/evenements/la-bacalan-night-course-de-fin-d-ete-vendredi-26-septembre

Nous recherchons des bénévoles pour nous aider à baliser le parcours N’hésitez pas à nous contacter !

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS (avec le certificat médical ou la licence ou le PPS – Parcours Prévention Santé) exceptionnellement le 21 septembre 2025 à MINUIT

Le Garage Moderne 176 rue Achard Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine

Courses à pied tropicales de fin d’été – Vendredi 26 septembre 2025 course running

