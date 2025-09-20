LA BAIE DE CANCHE Centre Nautique de la Baie de Canche Le Touquet-Paris-Plage

Prévoir chaussures de marche

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

C’est au cœur du Parc naturel de la Baie de Canche, territoire protégé de 45 hectares, qu’un guide nature, vous fera découvrir la plage et la formation de ses dunes. Vous aurez la chance d’apercevoir les oiseaux migrateurs ou peut-être même les phoques qui viennent se prélasser sur les bancs de sable.

Chaussures de marches ou bottes indispensables !

Samedi à 14h et dimanche à 10h (durée : 2h) | Prévoir chaussures de marche | Réservation obligatoire au 03 21 06 72 00 ou sur www.letouquet.com | Départ : Accueil du Centre nautique de la Baie de Canche, avenue Jean Ruet | Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&Co

Centre Nautique de la Baie de Canche avenue Jean Ruet 62520 Le Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 21 06 72 00 »}, {« type »: « link », « value »: « https://tinyurl.com/yg9k5w3d »}] [{« link »: « http://www.letouquet.com »}]

