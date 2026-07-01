La baie de l’Aiguillon au fil des saisons, Bassins du Curé, Charron

Informations pratiques

La baie de l’Aiguillon au fil des saisons Vendredi 17 juillet, 09h30 Bassins du Curé Charente-Maritime

Gratuit – Réservation auprès de l’Office de tourisme Vendée du Sud

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-17T09:30:00+02:00 – 2026-07-17T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-17T09:30:00+02:00 – 2026-07-17T12:00:00+02:00

Sur les îlots et berges des bassins du Curé, propriété du Conservatoire du Littoral, vous pourrez observer les nombreuses espèces d’oiseaux en période de nidification : Avocette élégante, Echasse blanche, Grand Gravelot, Sterne pierregarin… Vous aurez aussi peut-être la chance de voir ou d’entendre quelques passereaux dans le pré salé de la réserve naturelle.

Bassins du Curé Canal du Curé D105 Charron Charron 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 56 37 37 »}]

A l’occasion des 50 ans de la loi de protection de la nature, venez découvrir la Réserve naturelle nationale de la baie de l’Aiguillon.

Bassins du Curé © Hélène Goossens