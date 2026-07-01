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La baie de l’Aiguillon au fil des saisons, Bassins du Curé, Charron

vendredi 17 juillet 2026 · Bassins du Curé · Charron

La baie de l’Aiguillon au fil des saisons, Bassins du Curé, Charron

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Lieu
Bassins du Curé
Adresse
Canal du Curé D105 Charron
Ville
17230 Charron
Département
Charente-Maritime
Tarif
Gratuit - Réservation auprès de l’Office de tourisme Vendée du Sud

La baie de l’Aiguillon au fil des saisons Vendredi 17 juillet, 09h30 Bassins du Curé Charente-Maritime

Gratuit – Réservation auprès de l’Office de tourisme Vendée du Sud

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-17T09:30:00+02:00 – 2026-07-17T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-17T09:30:00+02:00 – 2026-07-17T12:00:00+02:00

Sur les îlots et berges des bassins du Curé, propriété du Conservatoire du Littoral, vous pourrez observer les nombreuses espèces d’oiseaux en période de nidification : Avocette élégante, Echasse blanche, Grand Gravelot, Sterne pierregarin… Vous aurez aussi peut-être la chance de voir ou d’entendre quelques passereaux dans le pré salé de la réserve naturelle.

Bassins du Curé Canal du Curé D105 Charron Charron 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 56 37 37 »}]
A l’occasion des 50 ans de la loi de protection de la nature, venez découvrir la Réserve naturelle nationale de la baie de l’Aiguillon.

Bassins du Curé © Hélène Goossens

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