La Baie des Arts 3 lieux 3 expos SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS Avranches

Des expositions auront simultanément lieu à 3 endroits différents

Salle socioculturelle de Saint Martin-des-Champs exposition des photographies de Laurence MAO (voile), Jérôme CONVERSET (urbex) et Alexandre ROUGEOT (photos de rue).

Caves du Presbytère à Saint Quentin-sur-le-Homme exposition de photographies de Eric VIOLETTE.

Salle socioculturelle au Val-Saint-Père exposition de peintures et sculptures ; invitée d’honneur Evelyne COURBOT (peinture).

Les visiteurs seront invités à se rendre sur les 3 lieux d’exposition. Un bulletin de vote à faire valider par les 3 organisateurs permettra de participer à un tirage au sort et gagner des lots (3 lots créations des artistes).

L’exposition sera ouverte au public le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. .

SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS 11 Résidence le Château Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 07 24 35 99 contact@cultureetloisirs50300.fr

