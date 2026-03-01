La Baie des Isles fête son Carnaval Place du forum La Londe-les-Maures

La Baie des Isles fête son Carnaval

Place du forum La Baie des Isles La Londe-les-Maures Var

Début : 2026-03-29 14:30:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

2026-03-29

Déguisez vous et venez au Carnaval de la Baie des Isles !

Place du forum La Baie des Isles La Londe-les-Maures 83250 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 98 10 66 40 contact@rachelbergeret.com

Dress up and come to the Baie des Isles Carnival!

