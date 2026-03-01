La Baie des Isles fête son Carnaval Place du forum La Londe-les-Maures
La Baie des Isles fête son Carnaval Place du forum La Londe-les-Maures dimanche 29 mars 2026.
Tarif : – –
Début : 2026-03-29 14:30:00
fin : 2026-03-29 18:00:00
Déguisez vous et venez au Carnaval de la Baie des Isles !
Place du forum La Baie des Isles La Londe-les-Maures 83250 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 98 10 66 40 contact@rachelbergeret.com
English :
Dress up and come to the Baie des Isles Carnival!
L’événement La Baie des Isles fête son Carnaval La Londe-les-Maures a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var