La Baie du Monde Dal:um, L’âme contemporaine de la Corée La Baie Regnéville-sur-Mer

La Baie du Monde Dal:um, L’âme contemporaine de la Corée La Baie Regnéville-sur-Mer mercredi 30 juillet 2025.

La Baie du Monde Dal:um, L’âme contemporaine de la Corée

La Baie 4 Rue du Port Regnéville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-30 19:00:00

fin : 2025-07-30 22:00:00

Date(s) :

2025-07-30

L’association Mama Von Chap vous invite à découvrir « La Baie du Monde », une série de concerts de musiques d’ailleurs.

Tous les mercredis, du 16 juillet au 13 août, une programmation riche vous propose de découvrir des artistes du monde, qui viennent vous présenter des répertoires traditionnels et audacieusement revisités.

L’association Mama Von Chap vous invite à découvrir « La Baie du Monde », une série de concerts de musiques d’ailleurs.

Tous les mercredis, du 16 juillet au 13 août, une programmation riche vous propose de découvrir des artistes du monde, qui viennent vous présenter des répertoires traditionnels et audacieusement revisités. .

La Baie 4 Rue du Port Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 17 94 89

English : La Baie du Monde Dal:um, L’âme contemporaine de la Corée

The Mama Von Chap association invites you to discover « La Baie du Monde », a series of concerts featuring music from around the world.

Every Wednesday, from July 16 to August 13, a rich program invites you to discover artists from around the world, presenting traditional and audaciously revisited repertoires.

German :

Der Verein Mama Von Chap lädt Sie ein, « La Baie du Monde » zu entdecken, eine Konzertreihe mit Musik aus anderen Ländern.

Jeden Mittwoch, vom 16. Juli bis zum 13. August, bietet Ihnen ein reichhaltiges Programm die Möglichkeit, Künstler aus aller Welt zu entdecken, die Ihnen traditionelle und mutig neu interpretierte Repertoires präsentieren.

Italiano :

L’associazione Mama Von Chap vi invita a scoprire « La Baie du Monde », una serie di concerti con musiche da tutto il mondo.

Ogni mercoledì dal 16 luglio al 13 agosto, un ricco programma di artisti provenienti da tutto il mondo eseguirà repertori tradizionali e audacemente rivisitati.

Espanol :

La asociación Mama Von Chap le invita a descubrir « La Baie du Monde », un ciclo de conciertos de músicas del mundo.

Todos los miércoles del 16 de julio al 13 de agosto, un rico programa de artistas de todo el mundo interpretará repertorios tradicionales y audazmente revisitados.

L’événement La Baie du Monde Dal:um, L’âme contemporaine de la Corée Regnéville-sur-Mer a été mis à jour le 2025-07-23 par Coutances Tourisme