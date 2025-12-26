La baie d’Yves au fil des Temps Le Magnou

place de l’Église Yves Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 10:00:00

fin : 2026-06-05 11:30:00

Date(s) :

2026-06-05 2026-09-11

La Baie d’Yves au fil du temps est un cycle de 3 visites. Chaque visite peut se faire indépendamment des autres. Le cycle complet donne une approche géologique et ornithologique, et une compréhension de la baie d’Yves dans sa globalité.

.

place de l’Église Yves 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 26 97 animation.rnyves@lpo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Yves Bay through the ages Le Magnou

‘La Baie d’Yves au fil du temps’ is a cycle of 3 visits. Each visit can be made independently of the others. The complete cycle provides a geological and ornithological approach, and an understanding of Yves Bay as a whole.

L’événement La baie d’Yves au fil des Temps Le Magnou Yves a été mis à jour le 2025-12-26 par Echappées Nature Département de la Charente-Maritime