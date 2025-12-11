La baignade des Bigoudènes Rue Jules Guesde Guilvinec

La baignade des Bigoudènes

Rue Jules Guesde Plage de la grève blanche Guilvinec Finistère

Début : 2026-01-11 11:30:00

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-11

Les pingouins d’Aqua Zen vous invitent à la baignade des Bigoudènes !

Maillot de bain, combinaison ou déguisement, tout est autorisé. Seule condition être en bonne santé.

Thé, chocolat chaud et petit gâteaux offerts.

Inscription gratuite sur place et sans limite d’âge.

Des dons pour la SNSM seront possibles.

Avec la présence du bagad An Dreizherien !

Aqua Zen et la SNSM assureront la sécurité de tous. .

Rue Jules Guesde Plage de la grève blanche Guilvinec 29730 Finistère Bretagne +33 6 33 87 75 12

