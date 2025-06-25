La Bajon SALLE MARCEL SEMBAT Chalon-sur-Saône

La Bajon SALLE MARCEL SEMBAT Chalon-sur-Saône vendredi 23 janvier 2026.

SALLE MARCEL SEMBAT 1 Place Mathias Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 39.5 – 39.5 – 39.5 EUR

Début : 2026-01-23 20:00:00

fin : 2026-01-23 21:30:00

2026-01-23

Nouveau spectacle ZEN

Dites-donc ! Avec ce qu’il se passe en ce moment vous devez avoir du boulot les humoristes…!

Cette phrase, La Bajon l’entend tous les jours

Etre humoriste dans le monde actuel avec interdiction d’en rire, c’est comme enfermer un diabétique dans une confiserie.

Mais comment faire une blague sans avoir sur le dos les féministes, les masculinistes, les wokistes, les religieux, les conspirationnistes, les parapentistes… ? La Bajon s’en fout, elle a le dos assez large pour tous les accueillir. Faire des vannes est devenu un sport extrême, elle vous invite à faire le grand saut. .

