La Bajon En Rodage | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand

Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Début : Samedi 2025-10-03 20:30:00
fin : 2025-10-04 21:50:00

2025-10-03 2025-10-04

Venez voir La Bajon dans son spectacle en rodage à la Comédie des Volcans.
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51  hello@comediedesvolcans.fr

English :

Come and see La Bajon in her run-in show at the Comédie des Volcans.

German :

Erleben Sie La Bajon in ihrer Einlaufshow in der Comédie des Volcans.

Italiano :

Venite a vedere La Bajon nel suo nuovo spettacolo alla Comédie des Volcans.

Espanol :

Venga a ver a La Bajon en su nuevo espectáculo en la Comédie des Volcans.

