La Bajon En Rodage | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Début : Samedi 2025-10-03 20:30:00
fin : 2025-10-04 21:50:00
2025-10-03 2025-10-04
Venez voir La Bajon dans son spectacle en rodage à la Comédie des Volcans.
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@comediedesvolcans.fr
English :
Come and see La Bajon in her run-in show at the Comédie des Volcans.
German :
Erleben Sie La Bajon in ihrer Einlaufshow in der Comédie des Volcans.
Italiano :
Venite a vedere La Bajon nel suo nuovo spettacolo alla Comédie des Volcans.
Espanol :
Venga a ver a La Bajon en su nuevo espectáculo en la Comédie des Volcans.
L’événement La Bajon En Rodage | Comédie des Volcans Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2025-03-26 par Clermont Auvergne Volcans