LA BAJON EN RODAGE Compiègne

LA BAJON EN RODAGE Compiègne mardi 11 novembre 2025.

LA BAJON EN RODAGE

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne Oise

Tarif : 25 – 25 –

25

Tarif unique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-11 20:00:00

fin : 2025-11-11

Date(s) :

2025-11-11

Auteur La Bajon et Vincent Leroy

Genre One woman show

La nouvelle Bajon est arrivée !

« Dis donc avec ce qu’il se passe en ce moment vous devez avoir du boulot les humoristes…! »

Cette phrase, La Bajon l’entend tous les jours, être un humoriste dans le monde actuel avec interdiction d’en rire, c’est comme enfermer un diabétique dans une confiserie.

Mais comment faire une blague sans avoir sur le dos les féministes, les masculinistes, les wokistes, les religieux, les conspirationnistes, les parapentistes… ?

La Bajon s’en fout, elle a le dos assez large pour tous les accueillir.

Faire des vannes est devenu un sport extrême, elle vous invite à faire le grand saut. 25 .

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 7 62 65 85 39 perrine@letheatreamoustaches.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement LA BAJON EN RODAGE Compiègne a été mis à jour le 2025-07-02 par SIM Hauts-de-France Compiègne Pierrefonds Tourisme