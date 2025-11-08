La Bajon En Rodage Rue du 19 Mars 1962 Léognan

Rue du 19 Mars 1962 Espace Culturel Georges Brassens Léognan Gironde

La nouvelle Bajon est arrivée !

Dis donc avec ce qu’il se passe en ce moment vous devez avoir du boulot les humoristes…!

Cette phrase, La Bajon l’entend tous les jours, être un humoriste dans le monde actuel avec interdiction d’en rire, c’est comme enfermer un diabétique dans une confiserie.

Mais comment faire une blague sans avoir sur le dos les féministes, les masculinistes, les wokistes, les religieux, les conspirationnistes, les parapentistes… ?

La Bajon s’en fout, elle a le dos assez large pour tous les accueillir.

Faire des vannes est devenu un sport extrême, elle vous invite à faire le grand saut.

Programmation dans le cadre de la 4ème édition des VENDANGES DU RIRE.

Auteurs LA BAJON & Vincent LEROY

One woman show

Durée 1h10 .

Rue du 19 Mars 1962 Espace Culturel Georges Brassens Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 96 01 30 culture@mairie-leognan.fr

