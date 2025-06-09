La Bajon Festival Drôlement Bien Petit Kursaal Besançon

La Bajon Festival Drôlement Bien

Petit Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 17:00:00

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Dis donc avec ce qu’il se passe en ce moment vous devez avoir du boulot les humoristes…! Cette phrase, La Bajon l’entend tous les jours. Mais comment faire une blague sans avoir sur le dos les féministes, les masculinistes, les wokistes, les religieux, les conspirationnistes…? La Bajon s’en fout, elle a le dos assez large pour tous les accueillir. Faire des vannes est devenu un sport extrême, elle vous invite à faire le grand saut. .

